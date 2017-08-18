مدرب النصر السعودي ينتقد فترة توقف دوري جميل للمحترفين

سنعمل على استثمار ذلك لمزيد من تجهيز وإعداد الفريق

بقلم {ماجد جزر} تابعه على تويتر

طالب المدير الفني البرازيلي ريكاردو جوميز لاعبيه بضروره مواصلة الانتصارات في منافسات دوري جميل للمحترفين، وذلك قبل مواجهة الاتفاق في ثاني مواجهات دوري جميل للمحترفين.

وقال جوميز في تصريحاته : من الأمور الجيدة أن تكون البداية بفوز بنقاط ثلاث لأن في ذلك دافعا معنويا للاستمرار ورغم الفوز إلا أننا لم نعمل المطلوب منا حتى الآن فأمامنا عمل كبير وما دونته من ملاحظات على أداء الفريق سواء في المباريات الودية أو في مباراة الفيصلي يؤكد أنه يلزمنا عمل كبير لنصل لما يرضينا.

وواصل المدير الفني البرازيلي : الاتفاق مباراة قوية ومهمة قوية كون الاتفاق من الفرق التي استعدت جيدا ونجح في تحقيق بطولة تبوك الدولية كما أنه فاز في الجولة الأولى أمام الأهلي ولذلك علينا أن ندخل المباراة بكل جدية وبروح عالية.

وعن فترة التوقف التي تصل لشهر كامل قال: "التوقف لا يمكن تصوره بأنه سلبي دائما لكن مدة التوقف أراها كثيرة، نحن سنعمل على استثمار ذلك لمزيد من تجهيز وإعداد الفريق".

على صعيد آخر، ضم مدرب النصر اللاعبين الأجانب لمعسكر الفريق استعدادا لنزال الاتفاق اليوم، باستثناء المغربي محمد فوزير لعدم جاهزيته لياقيا.