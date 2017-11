Okumbi names 28-man squad for Zambia friendly

Coach Stanley Okumbi has named a provisional squad of 28 local-based players for the friendly against Zambia on November 14

Harambee Stars coach Stanley Okumbi has named a provisional squad of 28 local-based players for the friendly against Zambia.

Kenya will face Chipolopolo on November 14 at Machakos Stadium.

Goalkeepers: Boniface Oluoch (Gor Mahia), Gabriel Andika (AFC Leopards), Patrick Matasi (Posta Rangers).

Defenders: Benard Ochieng (Vihiga United), Wellington Ochieng (Gor Mahia), Dennis Sikhayi (AFC Leopards), Jockins Atudo (Posta Rangers), Harun Shakava (Gor Mahia), Musa Mohammed (Gor Mahia), Charles Momanyi (Kakamega Homeboyz) and Omar Mbongi (Ulinzi Stars).

Midfielders: Ernest Wendo (Gor Mahia), Shaffan Siwa (Chemelil Sugar), Kenneth Muguna (Gor Mahia), Patillah Omotto (Kariobangi Sharks), Peter Ng’ang’a (Nakuru All-Stars), Duncan Otieno (AFC Leopards), Chris Ochieng (Mathare United), Jackson Macharia (Tusker FC) and Whyvonne Isuzza (AFC Leopards).

Attackers: Samuel Onyango (Ulinzi Stars), Kepha Aswani (Nakumatt), George Odhiambo (Gor Mahia), Masoud Juma (Kariobangi Sharks), Vincent Oburu (AFC Leopards), Chris Masinza (Vihiga United), Simon Abuko (KCB) and Ezekiel Otuoma (Western Stima).