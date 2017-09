TEAM NEWS: Akumu, Nyarombo benched against Nzoia Sugar

Steve Otieno replaces Samuel Odhiambo in goal shielded by Sula Bagala, Geoffrey Otieno, Maurice Ojwang' and Junior Mukisa

Western Stima coach Richard Makumbi has made several changes against Nzoia Sugar.

Steve Otieno replaces Samuel Odhiambo in goal shielded by Sula Bagala, Geoffrey Otieno, Maurice Ojwang' and Junior Mukisa. Otuoma Ezekiel will be the main source of inspiration for the relegation threatened power men.

Western Stima XI: Steve Otieno, Bagala Sula, Geoffrey Otieno, Maurice Ojwang, Junior Mukisa, Evans Kiwanuka, Bernard Ondiek, Daniel Masinde, Otuma Ezekiel, Brian Marita and Achema Robert.

Subs: Samuel Odhiambo, Nyarombo Frederick, Odeka Salim, Kopany Herbert, Kevin Okoth, Oruko John, Vitalis Akumu.

Nzoia XI: Mustapha Oduor, Festus Okiring, Hillary Wandera, Brian Otieno, Vincent Ngesa,. Stephen Wakanya,.Lawrence Juma, Edgar Nzano, Masita Masuta, Brian Yakhama, Luke Namanda.

Subs: Humphrey Katasi, Edwin Wafula, Victor Omondi, Collins Wakhungu, Rupia Elvis, Dennis Ongeri, Patrick Kwitonda.