TEAM NEWS: Aswani, Okinda dropped against Posta Rangers

Nakumatt FC will face Posta Rangers without services of their top scorer Kevin Aswani who has been dropped.

Owade Ezekiel replaces erratic Sammy Okinda in goal with Donald Mosoti getting a chance to impress too. Peter Nzuki will be the creative mind behind Kelvin Thairu, Joshua Oyoo and Boniface Akenga.

Nakumatt XI: Owade Ezekiel, Meja Nicholas, Kennedy Onyango, Donald Mosoti, John Njoroge, Naftal David, Kevin Omondi, Peter Nzuki, Kelvin Thairu, Bonface Akenga, Joshua Oyoo.

Subs: Sammy Okinda, Chris Wekesa, Kepha Aswani, Clinton Kisiavuki, Ronald Musana, Bernard Meki and Bruno Kiyai.

Posta Rangers XI: Patrick Matasi, Titus Achesa, Luke Ochieng, Joackins Atudo, Jerry Santo, Joseph Mbugi, Geoffrey Kataka, John Nairuka, Dennis Mukaisi and Gearson Likono.

Subs: Faroukh Shikalo, Donald Owiti Rodgers Ochieng, Erick Kibiru, Edwin Mwaura, Kennedy Otieno and Gerard Obwoge.